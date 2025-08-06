Μετρό: Συμπλοκή στον σταθμό Νομισματοκοπείο - Ενεργοποιήθηκε το «σχέδιο Αριάδνη»

Συμπλοκή μεταξύ επιβατών εντός ενός συρμού στον σταθμό Νομισματοκοπείο σημειώθηκε την Τετάρτη στις 16:41, με αποτέλεσμα να «παραλύσει» η Γραμμή 3 του Μετρό. Προσήχθη ένας αλλοδαπός.

Μήνυση για παρακώλυση συγκοινωνιών υπέβαλε η ΣΤΑΣΥ κατά του αλλοδαπού, που προσήγαγε η ΕΛΑΣ, σε συνεργασία με τον συντονιστή του «σχεδίου Αριάδνη». Ο εν λόγω άνδρας εμπλέκεται στο περιστατικό συμπλοκής που προκάλεσε την ακινητοποίηση του εν λόγω αεροδρομιακού συρμού στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» επί 24 λεπτά. Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις και συνακόλουθα την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού που μετακινούνταν την ώρα εκείνη σε ολόκληρη τη Γραμμή 3 του Μετρό.

Σημειώνεται ότι το «σχέδιο Αριάδνη» είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ για την ενίσχυση της ασφάλειας στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική, κυρίως στο Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, Προαστιακό και αστικά λεωφορεία. Το σχέδιο περιλαμβάνει αυξημένη αστυνομική παρουσία, με εμφανή και αφανή μέσα, καθώς και τη δημιουργία ομάδων άμεσης επέμβασης. Στόχος είναι η πρόληψη και αποτροπή της εγκληματικότητας, η μείωση φθορών και η διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας των επιβατών.

