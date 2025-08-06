Περιορίστηκαν οι τέσσερις εστίες φωτιάς μετά από καταιγίδα στη Θάσο

Περιορίστηκαν οι τέσσερις εστίες φωτιάς που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Θάσο μετά από καταιγίδα που εκδηλώθηκε στο νησί. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα - νωρίτερα επιχείρησαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο - ενώ θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Καβάλα 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Για 4 διαφορετικές εστίες πυρκαγιών στο νησί της #Θάσος, επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 8 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π, ενώ θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από #Καβάλα 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 7ης #ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. August 6, 2025

