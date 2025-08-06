Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Περιορίστηκαν οι τέσσερις εστίες φωτιάς μετά από καταιγίδα στη Θάσο

Τέσσερις εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Θάσο μετά από καταιγίδα που εκδηλώθηκε στο νησί - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Ελικόπτερο πυρόσβεσης δράση

Περιορίστηκαν οι τέσσερις εστίες φωτιάς που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Θάσο μετά από καταιγίδα που εκδηλώθηκε στο νησί. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα - νωρίτερα επιχείρησαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο - ενώ θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Καβάλα 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 7ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Θάσος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark