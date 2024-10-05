Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες σήμερα - Πότε θα ανέβει ο υδράργυρος

Στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα νησιά του Ιονίου και από τις προμεσημβρινές ώρες στα ανατολικότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες.Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και μέχρι το βράδυ στα βορειοανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές της, όπου θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το βράδυ. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική Μακεδονία και μέχρι το βράδυ στη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα τμήματα της Ηπείρου και μέχρι το απόγευμα στη δυτική Στερεά (ιδιαίτερα στην Αιτωλοακαρνανία), τη δυτική Πελοπόννησο (ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά τμήματα) και στα νοτιότερα νησιά του Ιονίου.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βελτίωση.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βελτίωση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στις Σποράδες νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 06-10-2024

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη και πιθανώς τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ εκτός από τη Θράκη όπου και εκεί τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς (στη δυτική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου 3-4 βαθμούς χαμηλότερη) και στις υπόλοιπες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Μόνο τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 08-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, το βράδυ στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 09-10-2024

Γενικά αίθριος καιρός στα ανατολικά και τα νότια. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα κεντρικά και τα νότια δυτικοί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

