Καταγγελία στον ΣΚΑΙ: Τρέχουν μαύρο νερό οι βρύσες σε χωριό της Ηλείας

Εδώ και σχεδόν 3 χρόνια οι κάτοικοι στο χωριό Μάχος Ηλείας δεν έχουν καθαρό νερό, όπως καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ.

Οι άνθρωποι ανοίγουν τις βρύσες τους και από αυτές τρέχει μαύρο νερό.

«Δεν έχουμε νερό ούτε να πιούμε, ούτε να πλυθούμε» δήλωσε ο κος Ν. Ανδριανόπουλος, κάτοικος του Μάχου.

Οι κάτοικοι κατακαλόκαιρο κλείνουν το νερό γιατί δεν έχει πίεση και όταν γεμίσουν οι σωλήνες και το ξανανοίγουν, το νερό βγαίνει από τις βρύσες μαύρο σαν πετρέλαιο.

Ο κος Ανδριανόπουλος καταγγέλει προβλήματα στην δεξαμένη και το παλιό δίκτυο, σε μία κατάσταση που διαιωνίζεται χρόνια, χωρίς κανείς να δίνει εξηγήσεις στους κατοίκους.

