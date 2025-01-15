Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στις γραμμές του μετρό και συγκεκριμένα στον σταθμό Εθνική Άμυνα καθώς έπεσε ένας άνθρωπος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική λίγη ώρα αργότερα ανασύρθηκε νεκρός ο άνδρας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, πλέον έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 3 του μετρό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.