Έκτακτη σύσκεψη με θέμα την ήπια σεισμική-ηφαιστειακή δραστηριότητα που παρατηρείται- βάση των ενόργανων παρατηρήσεων-, στο χώρο της καλδέρας της Σαντορίνης, συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε ο σχεδιασμός υλοποίησης των απαραίτητων δράσεων πρόληψης, με τη συνεργασία εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, της κεντρικής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρησιακών φορέων. Σκοπός η καλύτερη προετοιμασία του συνόλου του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στη Σαντορίνη, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γεωλογικά, γεωμορφολογικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του νησιού.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου, καταγράφεται μια αύξηση της δραστηριότητας στο κεντρικό ρήγμα της Καμένης του βορείου τμήματος της καλδέρας. Γι’ αυτό το λόγο η Επιστημονική Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς το φαινόμενο, αναλύει τα δεδομένα και επικαιροποιεί τον σχεδιασμό των ανάλογων δράσεων πρόληψης.

Η ηφαιστειακή αυτή δραστηριότητα είναι παρόμοια με την αντίστοιχη του 2011-2012, η οποία διήρκεσε περίπου 14 μήνες και ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο ηφαιστειακό συμβάν. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής κ. Χρήστος Τριαντόπουλος ο Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης κ. Σάββας Χιονίδης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Θεόδωρος Βάγιας, ο Δήμαρχος Θήρας κ. Νικόλαος Ζώρζος, Ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Λεονταρίτης, Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ κ. Διονύσιος Γκούτης, ο Γενικός Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου κ. Βασίλειος Καραστάθης, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου κ. Ευθύμιος Λέκκας, ο Πρόεδρος του ΙΜΠΗΣ κ. Κώστας Παπαζάχος, επιτελικά και υπηρεσιακά στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΓΓΠΠ, του ΟΑΣΠ και της ΕΑΓΜΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.