Εύβοια: Συνελήφθη ο 64χρονος για τον ξυλοδαρμό της γυναίκας του

Ένταλμα σύλληψης εξέδωσε σήμερα το πρωί η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Χαλκίδας κατά του 64 χρόνου κτηνοτρόφου από την Κάρυστο που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.

Η 53χρονη σύζυγος του μεταφέρθηκε στις 17 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο Καρύστου από τον ίδιο ο οποίος είπε ότι έπεσε και χτύπησε στο χωράφι.

Πέντε μέρες μετά υπήρξε ανώνυμο τηλεφώνημα στο Α/Τ Καρύστου και καταγγελία ότι η γυναίκα είχε κακοποιηθεί και χτυπηθεί άγρια από τον άντρα της..

Στο μεταξύ μέχρι σήμερα η 52χρονη νοσηλεύεται με μηχανική υποστήριξη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στο οποίο διακομίστηκε από την Κάρυστο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της .

Η υπόθεση ανατέθηκε στην προϊσταμένη της εισαγγελίας Χαλκίδας προκειμένου να διερευνηθεί η ανώνυμη καταγγελία.

Υπήρξαν καταθέσεις από τον πατέρα,την κόρη της 52χρονης και από φίλη της που είπε ότι η γυναίκα βασανιζόταν συστηματικά.

Εν τέλει σήμερα το πρωί εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και αναμένεται την Δευτέρα ο 64χρονος να οδηγηθεί στην εισαγγελία Χαλκίδας.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, προηγήθηκε ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου το πρωί της 20-01-2025. Ακολούθησε διεξοδική διερεύνηση της εν λόγω καταγγελίας και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας, η οποία είχε διακομισθεί πρωινές ώρες της 19-01-2025, με σοβαρά τραύματα, αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου και ακολούθως σε Νοσοκομείο της Αττικής, όπου και παραμένει νοσηλευόμενη.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Καρύστου σχηματίσθηκε δικογραφία που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας και την 23-01-2025 παραγγέλθηκε από την κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, προκαταρκτική εξέταση προς εξακρίβωση τέλεσης του αδικήματος της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Μετά τη συγκέντρωση του προανακριτικού υλικού και την υποβολή του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, εκδόθηκε το προαναφερόμενο Ένταλμα, βάσει του οποίου ο ημεδαπός συνελήφθη και θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.