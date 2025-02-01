Ανάφη: Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο

Σεισμική δόνηση της τάξης των 4.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στο θαλάσσιο χώρο βόρεια της Ανάφης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρο εστιάζεται 22 Χλμ. Βόρεια της Ανάφης.

Eντονη σεισμική δραστηριότητα

Στην περιοχή έχουν σημειωθεί και άλλοι μικρότεροι σεισμοί και η μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είναι έντονη, με τις ασθενείς δονήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 2-3 Ρίχτερ.

Ο πιο πρόσφατος σεισμός έγινε στις 15:29 και είχε μέγεθος 4,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δόνηση σημειώθηκε 35,2 ανατολικά- βορειοανατολικά της Θήρας, με το εστιακό βάθος να εντοπίζεται στα 2 χλμ.

Νωρίτερα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε ότι στις 14:51, καταγράφηκε ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και με επίκεντρο 22 χλμ ΒΑ της Θήρας και εστιακό βάθος στα 5 χλμ.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι Έλληνες επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί σε ό,τι αφορά τη σεισμική δραστηριότητα μεταξύ Σαντορίνης Ανάφης και Αμοργού που παρατηρείται εδώ και μερικές μέρες.

Από την αρχή του χρόνου και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 250 μικροί σεισμοί και οι περισσότεροι δεν γίνονται αισθητοί από τους κατοίκους.

Φαίνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί μια υποθαλάσσια περιοχή η οποία παρακολουθείται χωρίς όμως από τα έως τώρα γεωλογικά στοιχεία να προκαλεί κάποια ανησυχία.

