Για 3η συνεχή χρονιά, η METLEN Energy & Metals («METLEN») υποστηρίζει το καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας συμπερίληψης, προσβασιμότητας, κοινωνικής αποδοχής, ισότητας και ίσων ευκαιριών.

Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.), 5.695 μαθητές και μαθήτριες σε 87 σχολεία γενικής εκπαίδευσης στην Αττική και την Λαμία, έμαθαν να βλέπουν ισότιμα τα άτομα με αναπηρία, με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και ενεργοποιεί στους μαθητές και τις μαθήτριες αντανακλαστικά κοινωνικής συνείδησης με απώτερο σκοπό να λειτουργήσουν μελλοντικά ως μοχλός αλλαγής και ένταξης στην κοινωνία.

Ο Σ.Κ.Ε.Π. αξιολόγησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω ενός ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από 83 εκπαιδευτικούς των σχολείων του Νομού Αττικής και της Λαμίας. Σύμφωνα με αυτήν την αξιολόγηση, το 94% θεωρεί το πρόγραμμα «πάρα πολύ χρήσιμο», ενώ το υπόλοιπο 6% το αξιολογεί ως «πολύ χρήσιμο». Όλοι οι εκπαιδευτικοί (100%) θα το συνιστούσαν σε άλλους συναδέλφους τους και σχολεία.

Παράλληλα, η METLEN, μέσω του Οργανισμού Equal Society για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών, πραγματοποίησε μέτρηση των κοινωνικών επιπτώσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος, από το ξεκίνημα της συνεργασίας της με τον Σ.Κ.Ε.Π., κατά τα έτη 2022 και 2023. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν την ισχυρή του επίδραση στα σχολεία του Νομού Βοιωτίας το 2022 και στην Αττική το 2023:

• 4.849 μαθητές/μαθήτριες από 79 σχολικές κοινότητες,

• 95 ομιλίες από 2 ομιλητές.

Για κάθε 1€ που επενδύεται στο πρόγραμμα, αποδίδονται τουλάχιστον 4,13 € σε κοινωνική αξία, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής στην κοινωνική συνοχή και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της METLEN υλοποιείται στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων που αναπτύσσει με σημαντικούς κοινωνικούς φορείς για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 10 και 17).

Πηγή: skai.gr

