Με μια σειρά συναυλιών του σπουδαίου μαέστρου Σταύρου Ξαρχάκου σε εμβληματικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, συνεχίζει το «Ταξίδι στο Φως», η METLEN Energy & Metals μετά την εκδήλωση για τον φωτισμό του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

Επόμενη στάση, στις 12 Οκτωβρίου στην Αίγινα, στον Ιερό Ναό της Αφαίας, όπου ο Σταύρος Ξαρχάκος, συνοδευόμενος από τους διακεκριμένους καλλιτέχνες Γιάννη Κότσιρα και Ηρώ Σαΐα, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις αγαπημένες μελωδίες της ελληνικής μουσικής παράδοσης, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία. Η ορχήστρα εγχόρδων και πνευστών θα προσδώσει μια επιπλέον διάσταση στη μαγευτική αυτή βραδιά, που αναμένεται να καθηλώσει τους θεατές.

Η συναυλία αυτή - όπως και όλες που θα ακολουθήσουν τόσο μέσα στο 2024, όσο και το 2025 - έχει ως στόχο να γεφυρώσει το αρχαίο με το σύγχρονο και να φέρει το κοινό κοντά στην αέναη ελληνική παράδοση. Εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων της METLEN Energy & Metals, η οποία για ακόμη μια φορά αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην ανάδειξη και προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσα από μια σειρά μυσταγωγικών συναυλιών με την υποστήριξη της METLEN Energy & Metals, ο Σταύρος Ξαρχάκος θα ταξιδέψει το ελληνικό και διεθνές κοινό σε χώρους φωτός, τοπόσημα της αρχαίας Ελλάδας, που αποτελούν μέχρι και σήμερα πόλους της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το Ταξίδι στο Φως συνεχίζεται …

Η είσοδος στη συναυλία είναι δωρεάν και γίνεται με διάθεση δελτίων εισόδου. Τηρείται σειρά προτεραιότητας μέχρι την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το όνομα και το τηλέφωνό τους στο email: taxidistofos@gmail.com.

ΜΕΤLEN

Η METLEN Energy & Metals - μετεξέλιξη της MYTILINEOS Energy & Metals - είναι μια διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία, με ηγετική θέση στους κλάδους της μεταλλουργίας και της ενέργειας, επικεντρωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 5,492 δισ. ευρώ και 1,014 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Η METLEN είναι σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ διαθέτει τη μοναδική πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Στον τομέα της ενέργειας, η METLEN προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, υλοποιώντας έργα θερμικής και ανανεώσιμης ενέργειας, διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα με επενδύσεις σε υποδομές δικτύου, αποθήκευση μπαταριών και άλλες «πράσινες» τεχνολογίες. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές και των πέντε ηπείρων, σε 40 χώρες, εφαρμόζοντας ένα πλήρως συνεργατικό μοντέλο μεταξύ των κλάδων της μεταλλουργίας, της ενέργειας και της end-to-end ανάπτυξης εμβληματικών ενεργειακών έργων.

