Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλο μποτιλιάρισμα περίπου 7 χιλιομέτρων σημειώνεται στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού λόγω πτώσης μπάζων από φορτηγό. Το μποτιλιάρισμα αρχίζει από το ύψος της περιοχής του Ρέντη προς τη Νέα Χαλκηδόνα.

Εξαιρετικές εναλλακτικές διαδρομές αποτελούν η Πατησίων, ο άξονας Καλιρρόης-Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου-Β. Σοφίας-Κηφισίας, καθώς και η Λεωφόρος Θηβών.

Πηγή: skai.gr

