Με μέση πληρότητα 68,7% έκλεισε το πρώτο τετράμηνο του 2024, έναντι 63,9% του 2023, για τα ξενοδοχεία της Αθήνας, σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρωνικού.

Η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων στο τετράμηνο δεν καταγράφεται ως ιδιαίτερα εντυπωσιακή ούτε ως η αναμενόμενη για τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Μάλιστα, η θετική μεταβολή που καταγράφηκε (της τάξης του 7,6% στο τετράμηνο έναντι του 2023) σίγουρα δεν εκπροσωπεί τις προσδοκίες των ξενοδόχων από το 2024, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ωστόσο, καθώς το πρώτο τετράμηνο περιλαμβάνει και τους παραδοσιακά "υποτονικούς" χειμερινούς μήνες, αναμένεται θετικότερη εξέλιξη ενόψει του καλοκαιριού.

Τα αντίστοιχα ισχύουν και για την αύξηση της τάξης του 7% στη Μέση Τιμή Δωματίου (ADR) τετραμήνου έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2023, η οποία έφτασε στα 110,77 ευρώ από 103,52 ευρώ, ενώ στο Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο (RevPar) σημειώθηκε καλύτερη επίδοση φτάνοντας τα 76,12 ευρώ το Α' τετράμηνο του 2024, έναντι 66,13 ευρώ του Α' τετραμήνου του 2023, και σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 15,1%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

