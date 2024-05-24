Λογαριασμός
Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στο Χαϊδάρι - Λαχτάρισαν οι επιβάτες - Φωτογραφίες

Η τροχαία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στην οδό Καραϊσκάκη από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών, η οποία όμως αποκαταστάθηκε

UPDATE: 11:23
Πυρκαγιά σε τουριστικό λεωφορείο στο Χαϊδάρι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε τουριστικό λεωφορείο στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο λεωφορείο υπήρχαν επιβάτες που, όμως, αποβιβάστηκαν εγκαίρως πριν η φωτιά να πάρει διαστάσεις.

xaidari

xaidari

Η τροχαία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στην οδό Καραϊσκάκη από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών, η οποία όμως αποκαταστάθηκε.

xaidari

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

