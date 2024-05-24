Πυρκαγιά σε τουριστικό λεωφορείο στο Χαϊδάρι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε τουριστικό λεωφορείο στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο λεωφορείο υπήρχαν επιβάτες που, όμως, αποβιβάστηκαν εγκαίρως πριν η φωτιά να πάρει διαστάσεις.

xaidari

Η τροχαία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στην οδό Καραϊσκάκη από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών, η οποία όμως αποκαταστάθηκε.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: skai.gr

