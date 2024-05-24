Πέθανε ο γηραιότερος φοιτητής στην Ελλάδα, σε ηλικία 97 ετών

Ο γηραιότερος φοιτητής στην Ελλάδα, με καταγωγή από την Επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο έφυγε από τη ζωή η σε ηλικία 97 ετών.

Ο Μιχάλης Φανουράκης - αν και δεν κατάφερε να πάει σχολείο λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου - έγραψε ιστορία καθώς σε ηλικία 91 ετών κατάφερε να κάνει το όνειρο του για σπουδές πραγματικότητα.

Μάλιστα, δεν σπούδασε σε ένα, αλλά σε δύο Πανεπιστήμια αποδεικνύοντας ότι τίποτε δεν θα σταματούσε τη δίψα του για μάθηση.

Είχε τιμηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης πριν 5 χρόνια.

Τότε είχε μιλήσει για τη διά βίου μάθηση καθότι ήταν επί 7 χρόνια φοιτητής στο Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Είχε μάλιστα αποκαλύψει πως συμμετέχει σε εκδηλώσεις που γίνονται στην Επισκοπή, στο χωριό του, αλλά και στο Ηράκλειο ενώ αθλούταν καθημερινά διανύοντας τουλάχιστον 5 χλμ ημερησίως.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.