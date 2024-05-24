Επίθεση δέχτηκε μία 29χρονη οδηγός στη Χερσόνησο από 34χρονο Ολλανδό. Ειδικότερα, χθες το πρωί, ο 34χρονος είδε το όχημα που μόλις είχε παρκάρει η 29χρονη να κινείται προς τα πίσω και να καταλήγει σε στύλο φωτισμού, πολύ κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν ο ίδιος με τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε καροτσάκι.

Όπως προέκυψε, η οδηγός, παρκάροντας το ΙΧ σε δρόμο με κλίση, ξέχασε να τραβήξει το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αρχίσει να κινείται προς τα πίσω και μέχρι να φτάσει στο στύλο φωτισμού, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε, να διανύσει απόσταση περίπου 15 μέτρων.

Ο Ολλανδός, πιθανότατα φοβισμένος από το περιστατικό και το ενδεχόμενο να είχαν τραυματιστεί τα παιδιά του, επιτέθηκε στην οδηγό, χτυπώντας την στο πρόσωπο και τα χέρια.

Η 29χρονη έκανε έγκληση στον 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους, αλλά δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το ΑΤ Χερσονήσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

