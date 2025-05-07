Θύμα ξυλοδαρμού κατήγγειλε ότι έπεσε μία 14χρονη από τρεις ανήλικες, έξω από γυμνάσιο στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία της 14χρονης, συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ μία από τις ανήλικες δράστιδες φέρεται να βιντεοσκόπησε με κινητό τηλέφωνο την επίθεση.

Οι τρεις ανήλικες συνελήφθησαν και οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για δύο 14χρονες και μία 16χρονη, με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία να αφορά, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της σωματικής βλάβης εναντίον αδύναμων ατόμων και της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ακόμη, συνελήφθησαν οι κηδεμόνες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η αιτία της επίθεσης δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο.

Η καταγγέλλουσα απευθύνθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

