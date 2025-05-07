Δυο εγκληματικές οργανώσεις, που αφαίρεσαν περίπου 630.000 ευρώ, εξαπατώντας πολίτες σε πολλές περιοχές της χώρας, εξαρθρώθηκαν έπειτα από έρευνες της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, από τις ίδιες έρευνες διαφαίνεται η διάπραξη απατών και στην Κύπρο.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 120 περιπτώσεις απατών, ενώ συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας και της Καλαμάτας επτά μέλη των δυο οργανώσεων.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ακόμη 13 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία ακόμη 20 ατόμων, συνεργών των δύο οργανώσεων.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2024, έχοντας διαπράξει, όπως προαναφέρθηκε, 120 απάτες.

Προσποιούταν τους λογιστές

Σε ό,τι αφορά την πρώτη εγκληματική οργάνωση, συνελήφθησαν έξι μέλη της, τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο αρχηγός της, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμα πέντε μελών της.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αναπτύχτηκε σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Εύβοια, Έδεσσα, Πέλλα, Καρδίτσα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θήρα και Κέρκυρα, όπου οι αστυνομικοί, εξιχνίασαν συνολικά 80 περιπτώσεις απατών, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται σε περίπου 465.000 ευρώ.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της, προσποιούμενοι τους λογιστές, επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα, κυρίως ιατρούς, τους οποίους εξαπατούσαν με διάφορα προσχήματα και αφαιρούσαν χρήματα.

Στο στόχαστρο ηλικιωμένοι

Σχετικά με τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία οκτώ ακόμα μελών της.

Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά 40 περιπτώσεις απατών, που διαπράχθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αιτωλοακαρνανία, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα, 'Αρτα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Λάρισα, Φωκίδα, Ηλεία, Καλαμάτα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Θήρα και Κω, κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ανέρχεται σε περίπου 164.000 ευρώ.

Ως προς την μεθοδολογία της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης, οι κατηγορούμενοι καλούσαν τηλεφωνικά κυρίως ηλικιωμένους και προσποιούνταν τον λογιστή ή τον βοηθό λογιστή του θύματος, αναφέροντας στο υποψήφιο θύμα ότι είναι δικαιούχος, είτε κρατικής επιδότησης, είτε επιστροφής χρημάτων, προκειμένου να τους αφαιρούν χρηματικά ποσά.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα των δραστών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων επτά οχήματα, το χρηματικό ποσό των 3.700 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, μεγάλος αριθμός κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάρτες κινητής τηλεφωνίας και πακέτα συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και κάμερες κλειστού κυκλώματος καταγραφής που ήταν τοποθετημένες σε σπίτια των κατηγορουμένων.

Από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνεχίζονται οι έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν οι δράστες έχουν διαπράξει και άλλες παρόμοιες εγκληματικές πράξεις, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

