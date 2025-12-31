Μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα τον Οκτώβριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα», μηνός Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, μειώθηκαν κατά 4,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (906 τον Οκτώβριο του 2025, έναντι 946 τον Οκτώβριο του 2024).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 40 νεκροί, 43 βαριά τραυματίες και 1.016 ελαφρά τραυματίες, έναντι 66 νεκρών, 51 βαριά τραυματιών και 1.111 ελαφρά τραυματιών τον Οκτώβριο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 39,4% σε νεκρούς, κατά 15,7% σε βαριά τραυματίες και κατά 8,6% σε ελαφρά τραυματίες.

