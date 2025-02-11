Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της Bentley που παρέσυρε την Αλεξάνδρα Νίκα, τη σύζυγο του Κωνσταντίνου Αργυρού, το απόγευμα της Κυριακής και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γνωστό Έλληνα επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατάφεραν να εντοπίσουν τον οδηγό μέσω της εταιρείας leasing από την οποία μίσθωσε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Σημειώνεται πως η κυρία Νίκα δεν έχει υποβάλλει μήνυση σε βάρος του οδηγού σύμφωνα με πληροφορίες και έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στην αναφορά του περιστατικού.

Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή της Πατριάρχου Ιωακείμ με τη Λουκιανού στο Κολωνάκι, περίπου στις 18.30 το απόγευμα της Κυριακής.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε, χωρίς να σταματήσει, την Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία κινούνταν πεζή μαζί με το μωρό της.

Η ίδια δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, κάλεσε την Άμεση Δράση προκειμένου να αναφέρει το περιστατικό και να δώσει την περιγραφή του οχήματος, ενώ το μωρό ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Πηγή: skai.gr

