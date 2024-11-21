Μεγάλη γιορτή σήμερα: Τα Εισόδια της Θεοτόκου και η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης

Σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τα Εισόδια της Θεοτόκου.

Γιορτάζουν οι: Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος, Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω, Εισοδία Βιργινία Λεμονιά Πανωραία, Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης

Είναι επίσης η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας, Τηλεόρασης και Ημέρα Χαιρετισμού.

Ανατολή ήλιου: 07:12 - Δύση ήλιου: 17:09

Σελήνη 20.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.