Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη γιορτή σήμερα: Τα Εισόδια της Θεοτόκου και η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης

Σήμερα Πέμπτη 21 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τα Εισόδια της Θεοτόκου. Είναι επίσης η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας, Τηλεόρασης και Ημέρα Χαιρετισμού.

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τα Εισόδια της Θεοτόκου.

Γιορτάζουν οι: Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος,  Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω, Εισοδία Βιργινία Λεμονιά Πανωραία, Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης

Είναι επίσης η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας, Τηλεόρασης και Ημέρα Χαιρετισμού.

 Ανατολή ήλιου: 07:12 - Δύση ήλιου: 17:09

Σελήνη 20.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark