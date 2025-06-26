Μεγάλη φωτιά στο Θυμάρι

Σκληρή μάχη δίνουν οι δυνάμεις τις Πυροσβεστικής για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Θυμάρι της Παλαιάς Φώκαιας, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Το 112 έχει στείλει διαδοχικά μηνύματα για εκκενώσεις οικισμών, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και συγκεκριμένα 90 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρου της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στις εικόνες που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, φαίνεται η φωτιά να έχει μπει σε σπίτια, ενώ κάτοικοι προσπαθούν με λάστιχα να προστατέψουν τις περιουσίες τους.

«Η φωτιά είναι πολύ μεγάλη, ξέφυγε από το βουνό και είναι σε απόσταση ούτε 100 μέτρα από τον οικισμό. Παρά το γεγονός πως υπάρχουν 20 εναέρια και κάνουν συνεχώς ρίψεις, ενώ η θάλασσα είναι δίπλα, η φωτιά έχει δυναμώσει», λέει στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς. Όπως τονίζει ο δήμαρχος, στην κατάσβεση συμβάλλουν κυρίως τα εναέρια μέσα λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.

