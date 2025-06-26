Εργαστήριο όπου παρασκευάζονται και διακινούνται ποσότητες συνθετικού κανναβινοειδούς (BOOM) και το οποίο λειτουργούσαν γιαγιά κόρη και εγγονή, εντοπίστηκε σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/6)

Οι τρεις γυναίκες, ηλικίας 60, 41 και 23 ετών, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα (συμμορία) και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο εντοπισμός των τριών γυναικών και η πιστοποίηση της δράσης τους έγινε μετά από διερεύνηση πληροφοριών.

Πώς «μαγείρευαν» τις ουσίες

Για την παρασκευή του συνθετικού κανναβινοειδούς οι 3 κατηγορούμενες χρησιμοποιούσαν σκόνη, την οποία προμηθεύονταν από χώρες του εξωτερικού και ανήκει στα συνθετικά κανναβινοειδή.

Έπειτα αναμίγνυαν τη σκόνη με υγρή ουσία και στο διάλυμα αυτό εμπότιζαν φύλλα αρωματικών φυτών, συνηθέστερα νταμιάνας, τα οποία απορροφούν τη ναρκωτική ουσία και αφού θρυμματισθούν και αναμειχθούν με φύλλα καπνού είναι έτοιμα προς χρήση με τη μέθοδο του καπνίσματος.

Μάλιστα όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, επειδή τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τις παραπάνω συνθετικές ουσίες κινδυνεύουν να πάθουν σοβαρή βλάβη της υγείας τους η επιχείρηση διεξήχθη λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα προστασίας (χρήση ειδικής μάσκας και γαντιών).

Κατά τη διενέργεια της επιχείρησης, οι κατηγορούμενες φέρονται ότι προσπάθησαν να αποκρύψουν συσκευασίες αρχικά σε πλαστικό σωλήνα απορροής υδάτων ενώ επιπρόσθετα απέρριψαν σε στέγη εφαπτόμενου κτηρίου φυτικά αποσπάσματα συνθετικών κανναβινοειδών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 2 κιλά και 765 γραμμ. υγρής ουσίας που χρησιμοποιείται στην παρασκευή διαλυμάτων, 1 κιλό και 742 γραμμ. σκόνης συνθετικού κανναβινοειδούς, 455 γραμμ. φυτικών αποσπασμάτων συνθετικού κανναβινοειδούς, βούρτσα με φυτικά αποσπάσματα συνθετικού κανναβινοειδούς και μικροποσότητα ακατέργαστης. Οι τρεις συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.