Υπόθεση trafficking στην Ηλιούπολη: Κρίθηκε ένοχος ο αστυνομικός αλλά αφέθηκε ελεύθερος καθώς έχει εκτιθεί η ποινή

Της Έλενας Γαλάρη

Ένοχος κρίθηκε από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο ο αστυνομικός για την πολύκροτη υπόθεση trafficking στην Ηλιούπολη που αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2021, ωστόσο έφυγε ελεύθερος από τα δικαστήρια καθώς η ποινή των 4 ετών και 4 μηνών που του επιβλήθηκε έχει εκτιθεί.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν μια 19χρονη κοπέλα ζήτησε βοήθεια από μια εργαζόμενη σε καφετέρια στην οποία είπε ότι την εκμεταλλευόντουσαν και τη χτυπούσαν.

Ο αστυνομικός κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για εμπορία ανθρώπων, αλλά όχι κατ’ επάγγελμα όπως είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, (κατά πλειοψηφία 6-1), ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση και οπλοχρησία.

Ποινή κάθειρξης 9 ετών και 6 μηνών επιβλήθηκε στον δεύτερο κατηγορούμενο που κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για εμπορία ανθρώπων κατ’ επάγγελμα με σκοπό την τέλεση γενετήσιων πράξεων, καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.