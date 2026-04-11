Αγωνία για 13χρονο στη Σύρο: Στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα οχιάς

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Σύρο, όταν ένα 13χρονο παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από δάγκωμα οχιάς, προκαλώντας αναστάτωση στο νησί και άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών και αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένας 13χρονος στη Σύρο δαγκώθηκε από οχιά κατά τη διάρκεια βόλτας με την οικογένειά του, και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής σε παραθαλάσσια περιοχή της Σύρου, όταν το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο. Η οχιά αντέδρασε ακαριαία και τον δάγκωσε, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία στην οικογένεια και τους παρευρισκόμενους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Ο 13χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισης δηλητηριώδους δαγκώματος και παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις, η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη, ενώ βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, ενώ υπενθυμίζουν την ανάγκη προσοχής κατά την επαφή με την άγρια πανίδα και την αποφυγή οποιασδήποτε προσπάθειας προσέγγισης ή χειρισμού άγριων ζώων.

Πηγή: skai.gr

