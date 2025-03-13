Λογαριασμός
Η αθέατη όψη του πρωταθλητισμού στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ - Δευτέρα 17 Μαρτίου στις 21.00, με τον Γιάννη Σουλιώτη (trailer)

Η αθέατη όψη του πρωταθλητισμού στο Prime Time - Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Prime

Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου στις 21.00, η κάμερα του Prime Time και ο Γιάννης Σουλιώτης φωτίζουν την αθέατη όψη του πρωταθλητισμού μέσα από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των πρωταγωνιστών των γηπέδων.

Δείτε το trailer:

Ποιες είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις του διαρκούς αγώνα για τη διάκριση; Πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση των συναισθημάτων πριν και μετά από ένα μεγάλο αθλητικό ραντεβού; Τι γίνεται όταν οι προβολείς σβήνουν στην πλέον παραγωγική ηλικία και πώς επιτυγχάνεται η μετάβαση στην επόμενη μέρα;

prime

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, η Νίκη Μπακογιάννη, ο Θοδωρής Ιακωβίδης, ο Παναγιώτης Πελεκούδας, η Φανή Χαλκιά και η Άννα Ντουντουνάκη εξιστορούν τις προσωπικές τους ιστορίες στον Γιάννη Σουλιώτη.

prime

Η αθέατη όψη του πρωταθλητισμού στο Prime Time του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 17 Μαρτίου στις 21.00 με τον Γιάννη Σουλιώτη.

Πηγή: skai.gr

