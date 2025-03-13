Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου στις 21.00, η κάμερα του Prime Time και ο Γιάννης Σουλιώτης φωτίζουν την αθέατη όψη του πρωταθλητισμού μέσα από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των πρωταγωνιστών των γηπέδων.
Δείτε το trailer:
Ποιες είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις του διαρκούς αγώνα για τη διάκριση; Πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση των συναισθημάτων πριν και μετά από ένα μεγάλο αθλητικό ραντεβού; Τι γίνεται όταν οι προβολείς σβήνουν στην πλέον παραγωγική ηλικία και πώς επιτυγχάνεται η μετάβαση στην επόμενη μέρα;
Ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, η Νίκη Μπακογιάννη, ο Θοδωρής Ιακωβίδης, ο Παναγιώτης Πελεκούδας, η Φανή Χαλκιά και η Άννα Ντουντουνάκη εξιστορούν τις προσωπικές τους ιστορίες στον Γιάννη Σουλιώτη.
