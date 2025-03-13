Εκοιμήθη σε ηλικία 91 ετών ο Μητροπολίτης πρώην Θεσσαλονίκης Άνθιμος.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, κατά κόσμο Διονύσιος Ρούσα, γεννήθηκε στη Σαλμώνη Πύργου Ηλείας το 1934.

Το 1952 ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του και πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις της Φιλοσοφικής και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιλέγοντας την πρώτη. Το 1957 έλαβε πτυχίο από τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατόπιν εργάστηκε ως άμισθος βοηθός της έδρας της Βυζαντινής Φιλολογίας καθώς και ως δάσκαλος στα εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία, των οποίων διετέλεσε και διευθυντής γυμνασίου, ενώ σπούδασε και στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1964 χειροτονήθηκε Διάκονος από τον Μητροπολίτη Θήρας Γαβριήλ και τον επόμενο χρόνο, το 1965, Πρεσβύτερος. Από το 1965 ήταν προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου της οδού Μετσόβου Αθηνών, όπου παρέμεινε μέχρι την εκλογή του στη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, τον Ιούλιο του 1974.

Το 2003 μετά την εκδημία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Β΄ μετατέθηκε στη χηρεύουσα Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, από όπου τον Αύγουστο του 2023 έθεσε στη διάθεση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών την παραίτησή του λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Η κηδεία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα τελεστεί το Σάββατο από τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στις 11 το πρωί.

Η μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με ανάρτησή της ανακοίνωσε την κοίμηση του μητροπολίτη.

Πηγή: skai.gr

