Γ. Μπότας (Αγροτοσυνδικαλιστής) στον ΣΚΑΪ: Έμαθα από τα sites για τα αγροτεμάχια "φαντάσματα" που έχω

«Από την Παρασκευή το μεσημέρι ζω μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ανακάλυψα εντελώς τυχαία ότι έχουν κατασχεθεί οι λογαριασμοί μου και έμαθα χθες αργά το βράδυ από τα sites - χωρίς να έχει έρθει στα χέρια μου κάποιο επίσημο έγγραφο - τη δικογραφία μου..ότι έχω 17 αγροτεμάχια "φαντάσματα" και ότι έχω λάβει επιδοτήσεις ύψους 126.000 ευρώ από το 2019 έως σήμερα», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Μπότας, ο δεύτερος αγροτοσυνδικαλιστής που ελέγχεται και που κατασχέθηκαν οι λογαριασμοί του μετά τον Κώστα Ανεστίδη.

Στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μπότας έκανε λόγο για ενορχηστρωμένη επίθεση στο πρόσωπό του, τονίζοντας πως «ζω έναν κανιβαλισμό από προχθές».

Όπως διευκρίνησε, πρώτα ανακάλυψε ότι οι λογαριαμσοί του ήταν μπλοκαρισμένοι από το μεσημέρι της Παρασκευής, και χθες αργά το βράδυ είδε τα sites να δημοσιεύουν τη δικογραφία του, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει - όπως είπε - τον λόγο που μπλοκαρίστηκαν οι λογαριασμοί του.

Όσον αφορά τα 17 αγροτεμάχια "φαντάσματα" που κατηγορείται ότι έχει δηλώσει, ο κ. Μπότας δήλωσε: «Εγώ δηλώνω αγροτεμάχια 17 και περισσότερα κάθε χρόνο, τα οποία τα νοικιάζω. Δεν είμαι κανένας κτηματίας, νοικιάζω αγροτεμάχια. Τώρα πρφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, διαβάζοντες όλες αυτές τις ειδήσεις στα sites, δεν υπάρχει ταυτοποίηση του Ε9 με το κτηματολόγιο. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων ίσως έχουν παραλείψει να κάνουν δήλωση στο Ε9 είτε στο κτηματολόγιο και μου πετάει τη δήλωση ως ''φάντασμα''». Σημείωσε ότι ο ίδιος δηλώνει κανονικά τα αγροτεμάχια και ότι έχουν παραλείψει τις δηλώσεις οι ιδιοκτήτες στους οποίους νοικιάζει.

Ερωτηθείς για το τι καλλιεργεί, ο κ. Μπότας απάντησε: «Ρύζι κυρίως και βαμβάκι κατά δεύτερο λόγο και πολύ λίγο καλαμπόκι».

Ακόμη, σημείωσε ότι η οικονομική ζημιά που έχει υποστεί από το μπλοκάρισμα των λογαριασμών, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, «είναι ανεπανόρθωτη». «Επειδή βγήκε μια αναντιστοιχία στις δηλώσεις μου, αυτή τη στιγμή δέχομαι έναν απίστευτο κανιβαλισμό και μια ηθική ζημιά που είναι ανεπανόρθωτη, χωρίς να έχω καταδικαστεί», πρόσθεσε ο ίδιος. «Μακάρι να γίνει ένας έλεγχος, αν κάπου φταίω κάπου να πληρώσω, γιατί αυτό το μπλοκάρισμα είναι καταστροφή για μένα».

Συνεχίζοντας, σημείωσε ακόμη: «Όπως έγιναν οι τελευταίες πληρωμές τον Δεκέμβριο από τη νέα ενίσχυση, καθυστερημένα, που για αυτό είμααστε στα μπλόκα και το φωνάζαμε, εγώ πληρώθηκα κανονικά, έστω και καθυστερημένα. Που σημαίνει ότι ελέγθηκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη μετάβαση τώρα στην ΑΑΔΕ, επειδή είναι γεφυρωμένη και με το κτηματολόγιο και παντού, προφανώς βρήκε κάποια σκαλώματα και κοκκίνησε η δήλωσή μου. Σωστά έγινε αυτό, έχω όμως μια εύλογη απορία. Αν έχει σκαλώσει η δήλωσή μου τώρα στην ΑΑΔΕ, που σημαίνει ότι πέρασε από τον έλεγχο ΟΠΕΚΕΠΕ, τι άλλο μπορεί να έχει περάσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Όλα αυτά τα ''φαντάσματα'' που κυνηγάμε εδώ και ένα εξάμηνο, όλες αυτές τις καταγγελίες που υπάρχουν για δηλώσεις που καταχράστηκαν εκατομμύρια, σημαίνει ότι ξαναπληρώθηκαν».

«Ποτέ δεν αρνηθήκαμε τον έλεγχο», σημείωσε ο κ. Μπότας.

Ερωτηθείς για το γιατί συνεχίζει να είναι στους δρόμους εφόσον πληρώθηκε, ο κ. Μπότας απάντησε: «Γιατί αυτά που πληρωθήκαμε έτσι και αλλιώς τα δικαιούμασταν. Ήταν πληρωμές καθυστερημένες που έπρεπε να γίνουν από τον Οκτώβριο. Στα μπλόκα είμαστε γιατί πέρα από αυτές τις πληρωμές, υπάρχουν θεσμικά προβλήματα τα οποία απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου. Το ότι έγιναν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα, ήταν πράγματα δορμολογημένα. Εμείς αυτή τη στιγμή παλεύουμε για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αθρόες εισαγωγές που αφήνουν τα προϊόντα μας να σαπίζουν μέσα στις αποθήκες και τα υψηλά κόστη παραγωγής».

«Όσο δεν λύνονται τα προβλήματα σε πραγματικό χρόνο, πολύ φοβάμαι ότι τα μπλόκα θα συνεχιστούν», τόνισε ακόμη ο κ. Μπότας.

Όσον αφορά τους εκπροσώπους των 18 μπλόκων που λένε για διάλογο με την κυβέρνηση, ο κ. Μπότας δήλωσε ότι «τα αιτήματά μας είναι κοινά, και με τους 18 και τους 38 και με όλα τα μπλόκα. Εμείς από τη στιγμή που δεν έχουμε πάρει χειροπιαστά αποτελέσματα ακόμα απο την κυβέρνηση για επίλυση των προβλημάτων, θεωρούμε ότι ίσως είναι ακόμη νωρίς για κάποιο διάλογο, εξετάζουμε βέβαια όλα τα ενδεχόμενα».

Πηγή: skai.gr

