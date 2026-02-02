Υπεράνθρωπες προσπάθειες έκανε χθες ο καπετάνιος του Blue Star Chios για να δέσει στο λιμάνι της Καρπάθου, εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα.
Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η «μάχη» του πλοίου με τα κύματα ενώ προσπαθεί να προσεγγίζει το στο Διαφάνι και να δέσει με ασφάλεια, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Το BLUE STAR CHIOS στο ΔΙΑΦΑΝΙ Καρπάθου - Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026. Μεγάλη η προσπάθεια από τον καπετάνιο να δέσει το Καράβι στο Λιμάνι της Καρπάθου— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) February 1, 2026
video: Νίκος Γεωργίου Σπανός pic.twitter.com/DjkTpZ0G3l
Εκτός από την θαλλασοταραχή, οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσκόλευαν ακόμα περισσότερο τους ελιγμούς του καπετάνιου.
