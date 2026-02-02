Υπεράνθρωπες προσπάθειες έκανε χθες ο καπετάνιος του Blue Star Chios για να δέσει στο λιμάνι της Καρπάθου, εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η «μάχη» του πλοίου με τα κύματα ενώ προσπαθεί να προσεγγίζει το στο Διαφάνι και να δέσει με ασφάλεια, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Το BLUE STAR CHIOS στο ΔΙΑΦΑΝΙ Καρπάθου - Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026. Μεγάλη η προσπάθεια από τον καπετάνιο να δέσει το Καράβι στο Λιμάνι της Καρπάθου



video: Νίκος Γεωργίου Σπανός pic.twitter.com/DjkTpZ0G3l — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) February 1, 2026

Εκτός από την θαλλασοταραχή, οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσκόλευαν ακόμα περισσότερο τους ελιγμούς του καπετάνιου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.