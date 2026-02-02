Λογαριασμός
«Μάχη» του Blue Star για να δέσει στο λιμάνι της Καρπάθου – Δείτε βίντεο

Ο καπετάνιος και το πλήρωμα του Blue Star Chios κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας και των θυελλωδών ανέμων

καρπαθος

Υπεράνθρωπες προσπάθειες έκανε χθες ο καπετάνιος  του Blue Star Chios για να δέσει στο λιμάνι της Καρπάθου, εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα. 

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η «μάχη» του πλοίου με τα κύματα ενώ προσπαθεί να προσεγγίζει το στο Διαφάνι και να δέσει με ασφάλεια, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Εκτός από την θαλλασοταραχή, οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσκόλευαν ακόμα περισσότερο τους ελιγμούς του καπετάνιου.
 

