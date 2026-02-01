Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονες βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους και ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και οδικό δίκτυο. Από τη Θεσσαλία έως τα νησιά του Αιγαίου και το Ιόνιο, οι εικόνες είναι ενδεικτικές της σφοδρότητας των φαινομένων.

Η Αττική έχει δεχθεί από τα ξημερώματα το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, με δυνατές βροχές και ισχυρούς ανέμους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Αργά το απόγευμα της Κυριακής, ξεκίνησαν και πάλι έντονες βροχές.

Τη Δευτέρα, αναμένεται να συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις στη Θράκη, ενώ θα βρέχει και στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, με τα φαινόμενα να σταματούν σταδιακά. Επίσης, στην Αθήνα η θερμοκρασία θα πέσει, αγγίζοντας τους 14 βαθμούς.

Αγιόκαμπος Λάρισας: Πλημμύρισε το παραλιακό μέτωπο

Το ρέμα στον Αγιόκαμπο Λάρισας υπερχείλισε, με ορμητικούς χειμάρρους να «πνίγουν» το παραλιακό μέτωπο. Λασπόνερα κάλυψαν τους δρόμους και εισέβαλαν σε σπίτια και καταστήματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις κάτοικοι εγκλωβίστηκαν.

Η κατάσταση ήταν επικίνδυνη, με κατοίκους και επαγγελματίες να προσπαθούν μόνοι τους να απομακρύνουν κορμούς δέντρων και φερτά υλικά.

Παρόμοια εικόνα καταστροφής καταγράφηκε λίγα μέτρα βορειότερα, στην παραλία του Κόκκινου Νερού. Το οδόστρωμα διαλύθηκε και καλύφθηκε από λάσπη και νερά, με τις αρχές να προχωρούν σε διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όλο το παραλιακό μέτωπο της Λάρισας καλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από φερτά υλικά, ενώ περιπολικά απέκλεισαν τμήματα του οδικού δικτύου για αρκετές ώρες.

Σαντορίνη: Ποτάμια λάσπης στα σοκάκια

Στη Σαντορίνη, τα γραφικά σοκάκια του οικισμού Εμπορείο μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους μέσα σε λίγη ώρα. Οδηγοί ακινητοποιήθηκαν, βλέποντας κάδους και φερτά υλικά να παρασύρονται από την ορμή του νερού.

Λήμνος: Πλημμύρες σε σπίτια και δρόμους

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Λήμνος. Στη Μύρινα, το νερό μπήκε σε σπίτια και ακινητοποίησε αυτοκίνητα, ενώ δρόμοι γύρω από το χωριό μετατράπηκαν σε λίμνες.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε αντλήσεις υδάτων, κυρίως από υπόγειες κατοικίες, για την αποτροπή περαιτέρω ζημιών.

Σάμος: Υπερχείλισε ρέμα στον Μεσόκαμπο

Στον Μεσόκαμπο της Σάμου, μικρό γεφύρι καλύφθηκε από τα νερά, με το ρέμα να υπερχειλίζει επικίνδυνα. Σήμανε συναγερμός για κατοικίες που βρίσκονται κοντά, ενώ επιστρατεύτηκαν μηχανήματα για τη δημιουργία αναχωμάτων.

Πάρος: Σοβαρά προβλήματα στα σοκάκια

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στην Πάρο, όπου τα γνωστά σοκάκια του νησιού μετατράπηκαν σε λίμνες, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες.

Φούσκωσαν τα ποτάμια στα Τρίκαλα

Ισχυρές βροχές πλήττουν από το πρωί την πόλη των Τρικάλων και τα πεδινά χωριά, με τους ποταμούς να έχουν ανέβει αισθητά. Η κακοκαιρία φέρνει έντονη βροχόπτωση σε όλο το πεδινό δίκτυο του νομού, με δρόμους να γίνονται ολισθηροί και νερά να συσσωρεύονται σε χαμηλά σημεία. Οι στάθμες των ποταμών έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή παρακολούθηση, με στόχο την άμεση παρέμβαση όπου χρειαστεί.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το trikalaopinion.gr:

Εύβοια - Αλιβέρι: Η θάλασσα «μπήκε» στον δρόμο

Στον παραλιακό δρόμο του Αλιβερίου στην Εύβοια, η θάλασσα έγινε ένα με το οδόστρωμα λόγω των ισχυρών ανέμων. Το φαινόμενο άφησε πίσω φερτά υλικά, σκουπίδια και ξεριζωμένα δέντρα.

Κεφαλονιά: Υδροστρόβιλος στα ανοιχτά

Εντυπωσιακό αλλά επικίνδυνο φαινόμενο καταγράφηκε στην Κεφαλονιά, όπου υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στα ανοιχτά του νησιού, συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και έντονη θαλασσοταραχή.

Προειδοποιήσεις από το 112

Το βράδυ του Σαββάτου, το 112 ήχησε συνολικά τέσσερις φορές, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Μηνύματα εστάλησαν σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Σποράδες, Πιερία και Ημαθία.



