Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου, που είχε απαχθεί στη Νέα Πέραμο, το πτώμα του οποίου βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/2) από διερχόμενο μέσα σε ρέμα της περιοχής.

Το θύμα είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας άγνωστους να τον επιβιβάζουν με τη βία σε ΙΧ αυτοκίνητο. Από τις πινακίδες κυκλοφορίας προέκυψε ότι το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, οι δράστες δεν ζήτησαν λύτρα, πράγμα που φανέρωσε την πρόθεσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος διατηρεί εταιρεία διαχείρισης εργατικού δυναμικού, φέρεται να είχε σχέση με επιχειρηματία ο οποίος επίσης είχε δολοφονηθεί το 2024 στη Μάνδρα. Τότε οι δράστες είχαν βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο του δολοφονημένου και είχαν κάψει ακόμα και το όπλο τους μέσα στο αυτοκίνητο.

Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση του 27χρονου, οι δράστες επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στο πτώμα, φαίνεται όμως ότι δεν τα κατάφεραν. Είναι πολλά τα τραύματα που φέρει στον κορμό από σφαίρες, πλην όμως στο σημείο βρέθηκαν μόλις δυο κάλυκες οι οποίοι εκτιμάται από τους αστυνομικούς ότι προέρχονται από χαριστικές βολές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.