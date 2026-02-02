Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μετ' εμποδίων και σήμερα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Μεγάλο μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στην Περιφερειακή Αιγάλεω προς τον Σκαραμαγκά στα τελευταία τρία χιλιόμετρά της, στη Λεωφόρο Σχιστού με δύο χιλιόμετρα αναμονής προς τον Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κατεχάκη προς τον Βύρωνα, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη Λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Κηφισίας, καθώς και στη Βάρης - Κορωπίου από το ύψος της Βούλας προς τη Σχολή Ευελπίδων λόγω τροχαίου που συνέβη νωρίτερα.

Πηγή: skai.gr

