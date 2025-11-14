Μάχη για τη ζωή του συνεχίζει να δίνει ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για τον 22χρονο φοιτητή που κατάπιε αμάσητο ένα μπέργκερ ενώ βρισκόταν με φίλους του σε εστιατόριο στη βορειοανατολική Αττική.

Ο 22χρονος σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεν μάσησε καλά το μπέργκερ με αποτέλεσμα να το καταπιεί ολόκληρο, προκαλώντας απόφραξη των αεραγωγών του και έντονη δύσπνοια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι φίλοι του ανέφεραν ότι ο νεαρός πανικοβλήθηκε, ενώ λίγο αργότερα κατέρρευσε. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, καθώς -όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες- δεν ανέπνεε για περισσότερο από δύο λεπτά.

Ο φοιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, καθώς έχουν προκληθεί σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Πηγή: skai.gr

