Κορωπί: 22χρονος κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ- Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση 22χρονου, στο Κορωπί, που δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», έπειτα από μια επικίνδυνη πλάκα που κατέληξε σε τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος είχε βγει με φίλους του για φαγητό όταν, μέσα στην πλάκα της στιγμής, δέχτηκε να συμμετάσχει σε στοίχημα που προέβλεπε να καταναλώσει ένα μπέργκερ ολόκληρο, χωρίς να το μασήσει.

Ο όγκος της τροφής του έφραξε τον αεραγωγό, προκαλώντας ασφυξία.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ οι γιατροί εκφράζουν φόβους για σοβαρές, πιθανώς μη αναστρέψιμες, βλάβες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.