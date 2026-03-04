Μαχαίρωσαν μαθητή στην Πλατεία Αμερικής - Εκτός κινδύνου ο ανήλικος

Του Μάκη Συνοδινού

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μαθητής λυκείου, ο οποίος μαχαιρώθηκε από άγνωστους δράστες έξω από το 41ο λύκειο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τον αιμόφυρτο μαθητή είδε καθηγητής, ο οποίος έβγαινε από το λύκειο.

Αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό για νοσηλεία.

Ο μαθητής, που είναι υπήκοος Κούβας, έφερε τραύμα στο μηρό, ωστόσο η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.