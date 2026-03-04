Λογαριασμός
Μαχαίρωσαν μαθητή στην Πλατεία Αμερικής - Εκτός κινδύνου ο ανήλικος

Τον αιμόφυρτο μαθητή είδε καθηγητής, ο οποίος αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό

Μαχαίρι

Του Μάκη Συνοδινού

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μαθητής λυκείου, ο οποίος μαχαιρώθηκε από άγνωστους δράστες έξω από το 41ο λύκειο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τον αιμόφυρτο μαθητή είδε καθηγητής, ο οποίος έβγαινε από το λύκειο.

Αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό για νοσηλεία. 

Ο μαθητής, που είναι υπήκοος Κούβας, έφερε τραύμα στο μηρό, ωστόσο η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών.
 

