Μαχαίρωσαν μαθητή στην Πλατεία Αμερικής - Εκτός κινδύνου ο ανήλικος

Του Μάκη Συνοδινού
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μαθητής λυκείου, ο οποίος μαχαιρώθηκε από άγνωστους δράστες έξω από το 41ο λύκειο Αθηνών.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τον αιμόφυρτο μαθητή είδε καθηγητής, ο οποίος έβγαινε από το λύκειο.
Αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό για νοσηλεία.
Ο μαθητής, που είναι υπήκοος Κούβας, έφερε τραύμα στο μηρό, ωστόσο η ζωή του δεν κινδυνεύει.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών.
