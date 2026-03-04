Της Έλενας Γαλάρη

Αιτήματα για την αναγνώριση ελαφρυντικών στους καταδικασθέντες, όπως πρότερος σύννομος βίος, καλή συμπεριφορά μετά την πράξη, μη εύλογη διάρκειας δίκης, υπέβαλαν μετά την απόφαση του δικαστηρίου, οι συνήγοροί τους.

Η διαδικασία των αιτημάτων θα συνεχιστεί και αύριο, ενώ δεν αποκλείεται να προλάβει να προτείνει και η εισαγγελέας της έδρας.

«Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ο μόνος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης που έχει λευκό ποινικό μητρώο», ανέφερε η συνήγορός του, Βάσω Πανταζή.

Για το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, η κυρία Πανταζή τόνισε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι η επιτομή της συγκεκριμένης ελαφρυντικής περίστασης.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει ελαφρυντικά, κυρίως αυτό της μετεφηβικής ηλικίας, αλλά και άλλα, σε 13 κατηγορούμενους. Μεταξύ αυτών και σε τέσσερις πρώην βουλευτές, καταδικασθέντες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.



Πηγή: skai.gr

