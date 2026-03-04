Λογαριασμός
Βίντεο από το drone που καταρρίφθηκε πάνω από την Κύπρο - «Ασπίδα» από ελληνικά F-16 Viper

Πιθανότατα, το drone κατερρίφθη από τα ελληνικά F-16 Viper που επιχειρούν στην Κύπρο

Drone στην Κύπρο

Βίντεο-ντοκουμέντο από το drone που καταρρίφθηκε πάνω από την Κύπρο ανέβασαν στα social media Τούρκοι πολίιτες από τα κατεχόμενα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το drone δέχεται πλήγμα και μετατρέπεται σε μία φωτεινή σφαίρα με ουρά από καπνό, πριν καταπέσει στο έδαφος.

Πιθανότατα, το drone κατερρίφθη από τα ελληνικά F-16 Viper που επιχειρούν στην Κύπρο.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

