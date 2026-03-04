Σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 57χρονος, που συνελήφθη για παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο κτηνοτρόφος εντοπίστηκε να βόσκει δέκα ζώα εκτός της δηλωμένης σταβλικής εγκατάστασης, σε χωριό του δήμου Λαγκαδά, τα οποία δεν έφεραν τα προβλεπόμενα κίτρινα ενώτια, ούτε είχαν εμβολιαστεί.

Στην απολογία του, ο 57χρονος είπε ότι έχει αναπηρία, επιδεικνύοντας το ακρωτηριασμένο του πόδι.

«Πήρα οκτώ πρόβατα για να ζήσω την οικογένεια μου, στην πορεία έγιναν δέκα. Τα έβγαλα έξω από το μαντρί, δεν ήξερα ότι απαγορεύεται. Δεν παρουσίασαν ποτέ πρόβλημα υγείας, γι' αυτό δεν τα πήγα σε κτηνίατρο. Εγώ μόνο γάλα βγάζω», υποστήριξε ο ίδιος.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση των μέτρων που προβλέπονται για την πρόληψη και τον έλεγχο ζωονόσων, ενώ κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

