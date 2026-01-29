Λογαριασμός
Το «ποτέ ξανά» των παικτών του Παναθηναϊκού με τα 8 ονόματα των οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο Τάσος Μπακασέτας και οι υπόλοιποι παίκτες κράτησαν το μπλουζάκι με τα 8 ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ και την επιγραφή «Αθάνατοι»

Αθάνατοι

Με τον αρχηγό, Τάσο Μπακασέτα και τον Ρενάτο Σάντσες να κρατούν το μπλουζάκι με τα 8 ονόματα των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ και την επιγραφή «Αθάνατοι», οι παίκτες του Παναθηναϊκού απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος της Ρουμανίας.

Φυσικά, τα ονόματα είναι 8, αφού συμπεριλαμβάνεται κι ο οπαδός του «δικεφάλου του βορρά» που έσβησε όταν έμαθε πως χάθηκε φίλος του στην Τιμισοάρα…

Φυσικά τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή πριν την πρώτη σέντρα στο ΟΑΚΑ...


 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ
