Τσιμίκας: «Πήγαινα σχολείο με έναν από τους φίλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν»

Την αποκάλυψη πως γνώριζε προσωπικά, καθώς πήγαιναν στο ίδιο σχολείο, έναν από τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία, έκανε ο Κώστας Τσιμίκας πριν την αναμέτρηση της Ρόμα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το Europa League.

«Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη για όλους τους Έλληνες, από εκεί και πέρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους θυμόμαστε, εγώ ιδιαίτερα τον έναν από τους επτά τον ήξερα λόγω του ότι πολύ παλιά στη Νεάπολη πηγαίναμε μαζί σχολείο. Είναι πολύ θλιβερό, μακάρι να δώσει δύναμη ο Θεός στους γονείς των θυμάτων και αυτοί που τραυματίστηκαν να επανέλθουν γρήγορα», ανέφερε συγκεκριμένα ο διεθνής αριστερός μπακ της ιταλικής ομάδας.

