Στις φυλακές "στέλνει" απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης έναν 48χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για αρπαγή ανηλίκου, καθώς, φέρεται να παρέσυρε στο σπίτι του ένα 15χρονο κορίτσι που διαμένει σε δομή φιλοξενίας.

Δικάζοντας την υπόθεση με την αυτόφωρη διαδικασία, το δικαστήριο τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 4 ετών χωρίς αναστολή, ενώ αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλα έγιναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, όταν εργαζόμενοι στη δομή εντόπισαν αρχικά τον 48χρονο να κινείται έξω από το χώρο φιλοξενίας και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι η 15χρονη απουσίαζε, οπότε ειδοποίησαν την αστυνομία.

«Προσέγγισε τα κάγκελα που υπάρχουν περιμετρικά του χώρου και είναι ελεγχόμενος. Όποιος θέλει να φύγει ελέγχεται» είπε η κοινωνικός λειτουργός της δομής, καταθέτοντας στο δικαστήριο. Όπως ανέφερε η ίδια, η ανήλικη εντοπίστηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου. «Δεν ήταν η πρώτη φορά, είχε βγει κι άλλες δύο φορές αλλά είχε γυρίσει μόνη της. Υπάρχει φιλική σχέση με την κόρη του κατηγορούμενου, όχι όμως συγγενική» σημείωσε η μάρτυρας.

Απολογούμενος, ο 48χρονος υποστήριξε ότι εκείνη την ημέρα είχε πάει στη δομή καθώς η ανήλικη έκανε παρέα με την συνομήλικη κόρη του και ήθελε να ρωτήσει αν βρισκόταν εκεί.

Για την 15χρονη απολογήθηκε ότι έφυγε μόνη της από τη δομή και έμεινε στο σπίτι του χωρίς να το γνωρίζει. «Δεν έφυγε πρώτη φορά. Έχει συμβεί κι άλλη φορά. Την έψαχναν κι έπαιρναν εμένα τηλέφωνο για να ρωτήσουν. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά που με κατηγορούν», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

