Μαθητικός διαγωνισμός «Ερμής»: Έρχεται για 6η συνεχόμενη χρονιά - Όλες οι λεπτομέρειες

Με στόχο η νέα γενιά να αποκτήσει καλύτερη πληροφόρηση για τις οικονομικές εξελίξεις και τα νέα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιεί η οικονομική επιστήμη και, παράλληλα, να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, και άρα υποψηφίων φοιτητών, στις οικονομικές σπουδές, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) διοργανώνει φέτος για 6η χρονιά τον μαθητικό διαγωνισμό «Ερμής», σε συνεργασία με την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ο διαγωνισμός, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2020, με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΟΠΑ, είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «ένας ετήσιος θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ’ Λυκείου όλων των σχολείων της χώρας, καθώς επίσης και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού».

«Η πραγματική αιτία (σ.σ. της διοργάνωσης) είναι να συμβάλλει στην οικονομική παιδεία της χώρας μας, κάτι στο οποίο υστερούμε σημαντικά σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Απόστολος Φιλιππόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ και Πρόεδρος/Συντονιστής του διαγωνισμού.

Όπως εξήγησε, η συμβολή αυτή πραγματώνεται «κυρίως με (α) την επαφή των μαθητών μας, και μετέπειτα φοιτητών μας, με έννοιες, προβλήματα και εργαλεία της σημερινής οικονομικής επιστήμης και (β) την συνεργασία των καθηγητών Οικονομικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την ακαδημαϊκή κοινότητα και το ΟΠΑ ειδικά».

Κατά τις δύο τελευταίες χρονιές της διοργάνωσης του διαγωνισμού, συμμετείχαν περίπου 1.000 μαθητές και μαθήτριες της Γ’ λυκείου. «Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Γ’ Λυκείου μόνο που στοχεύουν τις Οικονομικές Επιστήμες και γίνεται αναγκαστικά την ίδια χρονιά με την συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις αφού η διδασκαλία του σχετικού μαθήματος γίνεται στην Γ’ Λυκείου μόνο», επεσήμανε ο κ. Φιλιππόπουλος.

Είναι αξιοσημείωτο, το γεγονός ότι οι διακριθέντες του διαγωνισμού πετυχαίνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε υψηλόβαθμες σχολές. «Στατιστικά, έχουμε βρει ότι όσοι διακρίνονται στον Διαγωνισμό, πετυχαίνουν επίσης σε πολύ καλές Σχολές, πράγμα που δείχνει ότι ο διαγωνισμός είναι μια εφάμιλλη δοκιμασία με τις εισαγωγικές εξετάσεις», επεσήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Χριστοδουλάκης, ομότιμος καθηγητής του ΟΠΑ, αναπληρωτής Πρόεδρος/Συντονιστής, αλλά και ιδρυτής του διαγωνισμού.

«Οι καλοί μαθητές των λυκείων ψάχνονται διαρκώς για νέες γνώσεις που θα τους είναι χρήσιμες στις αυριανές σπουδές τους. Ο άψογος τρόπος που διεξάγεται ο διαγωνισμός σημαίνει ότι η διάκριση είναι καθαρά αξιοκρατική και αυτό τους δίνει κίνητρα να διαβάσουν περισσότερο για να επιτύχουν», πρόσθεσε.

Επιπλέον, μία νέα ημέρα διαφαίνεται στον μελλοντικό ορίζοντα, με τις αλλαγές που προωθούνται από πλευράς υπουργείου Παιδείας, και αφορούν στην εισαγωγή του μαθήματος των Οκονομικών στη Β’ λυκείου, αλλά και την εισαγωγή του ΙΒ σε δημόσια πρότυπα σχολεία. «Στόχος μας είναι να συμμετέχουν και οι μαθητές της Β’ λυκείου σε ένα παρόμοιο διαγωνισμό, προσαρμοσμένο για το επίπεδο τους και βαθμιαία να αποτεινόμαστε σε όλες τις τάξεις του λυκείου», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλάκης και πρόσθεσε ότι η εισαγωγή του ΙΒ θα κάνει τον διαγωνισμό πιο δημοφιλή γιατί «τα θέματα που μπαίνουν είναι εφάμιλλα και συγκρίσιμα με το Διεθνές Δίπλωμα».

«Έχουμε δρόμο μπροστά μας αλλά φαίνεται ότι αξίζει!», κατέληξε.

Η διαδικασία

Ο 6ος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: Η Α’ φάση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο το Σάββατο 15 Μαρτίου 2025 (16:00‐18:00). Σε αυτή την διαδικασία θα λάβουν μέρους όλοι οι μαθητές που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Η Β’ και τελική φάση θα γίνει το Σάββατο 12 Απριλίου 2025 (11:00‐13:00), όπου θα λάβουν μέρος μόνο οι διακριθέντες της Α’ φάσης του Διαγωνισμού. Ο αριθμός των διακριθέντων της Α’ φάσης ορίζεται από την οργανωτική επιτροπή κάθε έτους. Η Β’ Φάση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των μαθητών/μαθητριών στους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα γραπτά θα βαθμολογηθούν σε ειδικό χώρο του ΟΠΑ από ειδικούς βαθμολογητές καθηγητές Οικονομολόγους και από διδακτορικούς φοιτητές. Κάθε γραπτό θα αξιολογηθεί από δύο (2) βαθμολογητές.

Σημειώνεται, ότι ο διαγωνισμός γίνεται εκτός σχολικού ωρολογίου προγράμματος και ότι η συμμετοχή των μαθητών δεν έχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές και τα σχολεία, με εξαίρεση τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών εκείνων που θα λάβουν μέρος στη τελική φάση του διαγωνισμού που προβλέπεται να γίνει στο κεντρικό κτίριο του ΟΠΑ.

Η εξεταστέα ύλη

Οι συμμετέχοντες εξετάζονται γραπτά στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών, όπως προσδιορίζεται από την σχετική διδακτέα ύλη του λυκείου και τις ευρύτερες γνώσεις και ζητήματα τα οποία περιέχονται σε άλλα παρεμφερή βιβλία. Ενδεικτικά, η ύλη αφορά την μικροοικονομία (θεσμοί και παραγωγικές δυνατότητες, ζήτηση και προσφορά, ελαστικότητες, εισοδηματικός περιορισμός και λήψη αποφάσεων από τα νοικοκυριά, συναρτήσεις παραγωγής, κόστους και εσόδων, κτλ.) και τη μακροοικονομία (εθνικό προϊόν και εθνικολογιστικές σχέσεις, ανάπτυξη, ανεργία και ανισότητα μακροχρόνια, οικονομικές διακυμάνσεις και η βραχυχρόνια περίοδος, δημόσια οικονομικά, κτλ.).

Υποβολή αιτήσεων

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2025, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Γ’ λυκείου μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος συμμετοχής στον ιστότοπο του διαγωνισμού, https://diagonismos.ermis.aueb.gr/ .

Διακρίσεις

Όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στη Β’ και τελική Φάση θα λάβουν τιμητικούς επαίνους, ενώ οι 6 πρώτοι θα λάβουν και ειδικά χρηματικά βραβεία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στο ΟΠΑ με την συμμετοχή του Πρύτανη στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2025.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον ιστότοπο:

www.diagonismos.ermis.aueb.gr και στο τηλέφωνο 2108203369.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

