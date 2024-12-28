Επιθεώρηση Εργασίας: Πάνω από 72.000 έλεγχοι και πρόστιμα στο 11μηνο του 2024

Εντείνει τους ελέγχους η Επιθεώρηση Εργασίας κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με στόχο την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της, λίγο πριν από την εκπνοή του έτους, φαίνεται ότι η στοχοθεσία για 67.700 ελέγχους το 2024 υπερκαλύπτεται, υπερβαίνοντας παράλληλα το περσινό ρεκόρ των 73.579 ελέγχων.

Ήδη, στο 11μηνο του 2024, οι έλεγχοι ανήλθαν σε 72.018 και οι κυρώσεις έφτασαν τις 16.777, με το ποσό των προστίμων να διαμορφώνεται σε 45.216.392,50 ευρώ.

Ειδικότερα, από την αρχή του έτους έως τον Νοέμβριο της τρέχουσας χρονιάς, οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενήργησαν 39.098 ελέγχους, ενώ επέβαλαν 11.845 κυρώσεις και πρόστιμα, ύψους 37.513.880,50 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, αρκετές παραβάσεις εντοπίστηκαν σε επιχειρήσεις όσον αφορά στους πίνακες προσωπικού, που οφείλουν να αναρτούν οι εργοδότες σε εμφανές σημείο του χώρου εργασίας. Από τους ελέγχους προέκυψαν 3.535 τέτοιες παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα της τάξης των 8.297.000 ευρώ.

Επίσης, καταγράφηκαν 1.910 παραβάσεις σχετικά με τη μη ορθή χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, δηλαδή υποδηλωμένα ωράρια απασχόλησης και «αχτύπητες» υπερωρίες, με το ποσό των προστίμων να ανέρχεται σε 5.238.790 ευρώ.

Πρόστιμα, συνολικού ύψους 13.702.500 ευρώ, αφορούσαν 1.201 παραβάσεις για αδήλωτη εργασία, ενώ, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν 941 παραβάσεις για μη καταβολή δεδουλευμένων, με το ποσό των προστίμων να φτάνει τα 3.272.230 ευρώ.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Νοεμβρίου 2024, οι Επιθεωρητές Υγείας & Ασφάλειας πραγματοποίησαν 25.626 ελέγχους, που επέφεραν 3.651 κυρώσεις και πρόστιμα συνολικού ποσού 4.235.979 ευρώ.

Στον τομέα αυτό, η Επιθεώρηση Εργασίας εστιάζει σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με αυξημένη επικινδυνότητα, όπως είναι, για παράδειγμα, οι κατασκευές, τα τεχνικά έργα, η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν διανομείς με δίκυκλο.

Παράλληλα, προτεραιότητα για την Επιθεώρηση Εργασίας αποτελεί η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας πρόληψης των ατυχημάτων, πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους.

Επίσης, οι Ειδικοί Επιθεωρητές προχώρησαν στην πραγματοποίηση 7.294 ελέγχων και επέβαλαν 1.281 κυρώσεις και πρόστιμα, ύψους 3.466.533 ευρώ.

Ταυτόχρονα, συνεχείς είναι οι έλεγχοι κατά την περίοδο εφαρμογής του εορταστικού ωραρίου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων, οι εργαζόμενοι-ες μπορούν να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες στην ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης 1555 ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής ανώνυμης καταγγελίας της Επιθεώρησης Εργασίας ή με αποστολή μηνύματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στο Τμήμα Επιθεώρησης του τόπου εργασίας τους. Καταγγελίες μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά ή με προσέλευση στο αρμόδιο τμήμα του τόπου εργασίας, όπου καταγράφονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης, δηλώνει ότι ζητούμενο είναι όχι μόνο η ποσοτική αύξηση των ελέγχων, «η οποία επιτυγχάνεται από τότε που λειτουργούμε ως Ανεξάρτητη Αρχή, αλλά παράλληλα η ποιοτική αναβάθμισή τους. Δηλαδή, η πραγματοποίηση στοχευμένων ενεργειών εκεί όπου υπάρχει παραβατικότητα, με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων».

«Αποστολή μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, που τηρούν την εργατική νομοθεσία. Η τεχνολογία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος και δεν σταματάμε να διερευνούμε τρόπους, με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που αυτή μας προσφέρει, συνδυαστικά με τη μεγάλη εμπειρία των στελεχών μας στο πεδίο των ελέγχων» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τζιλιβάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

