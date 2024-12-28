Τέλη κυκλοφορίας: Οριστικά μέχρι τις 31/12 η προθεσμία πληρωμής

Στην υπενθύμιση ότι η 31η Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyCar της ΑΑΔΕ, προέβη το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Επισημαίνεται δε, ότι, όπως πολλές φορές έχει ανακοινωθεί, φέτος δεν θα δοθεί καμία παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, καθώς εδώ και αρκετούς μήνες ισχύει το νέο σύστημα κλιμακωτών προστίμων που μειώνει την επιβάρυνση για όσους πληρώνουν εκπρόθεσμα τα τέλη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, ενώ έως πέρυσι τα τέλη διπλασιάζονταν από την πρώτη μέρα εκπρόθεσμης καταβολής τους, με το νέο σύστημα:

- Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

- Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2025, θα επιβαρυνθούν με 50% του ποσού.

- Από την 1η Μαρτίου 2025, τα ποσά των τελών κυκλοφορίας θα διπλασιάζονται.

Υπενθυμίζεται, επίσης, πώς από φέτος παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας για τα οχήματα. Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2025 και η δήλωση αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 για να ισχύσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

