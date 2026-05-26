Mastercard Day: Η Πέμπτη μετατρέπεται σε ημέρα επιβράβευσης για τις εβδομαδιαίες αγορές

Σε ένα περιβάλλον όπου ο καταναλωτής αναζητά μεγαλύτερη αξία και απτά οφέλη στην καθημερινότητά του, οι λύσεις που συνδυάζουν απλότητα και ανταμοιβή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Mastercard παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day», μια νέα πρωτοβουλία που καθιερώνει την Πέμπτη ως σταθερό σημείο επιβράβευσης για τις εβδομαδιαίες αγορές.

Με αφετηρία την κατηγορία των supermarkets –έναν από τους πιο βασικούς πυλώνες της καταναλωτικής δαπάνης– η ενέργεια έρχεται να δώσει πραγματική αξία σε μία καθιερωμένη συνήθεια. Τον Μάιο και τον Ιούνιο οι κάτοχοι καρτών Mastercard που πραγματοποιούν αγορές σε supermarkets - σε φυσικά καταστήματα ή online - και συγκεντρώνουν συναλλαγές συνολικής αξίας 200€ τις Πέμπτες του κάθε μήνα, μπορούν να κερδίσουν cashback 10€.

Η ενέργεια εφαρμόζεται πανελλαδικά, αφορά καταναλωτικές χρεωστικές, πιστωτικές και prepaid κάρτες ελληνικών τραπεζών, με δυνατότητα επιβράβευσης μία φορά τον μήνα ανά κάρτα. Η πίστωση του ποσού πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των επιλέξιμων συναλλαγών.

Το «Mastercard Day» εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Mastercard για τη βελτίωση της εμπειρίας πληρωμών, δίνοντας έμφαση στην πρακτική αξία και στη σύνδεση των καθημερινών συναλλαγών με ουσιαστικά προνόμια. Η πρωτοβουλία αυτή έχει σχεδιαστεί με προοπτική επέκτασης και σε άλλες κατηγορίες αγορών.

Γιατί, τελικά, η Πέμπτη μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια ακόμη ημέρα της εβδομάδας: μπορεί να γίνει μία εμπειρία επιβράβευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες: mastercard.com/gr/mastercard-day

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πηγή: skai.gr

