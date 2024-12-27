Αντιμέτωποι με το κακούργημα της ληστείας είναι οι τέσσερις συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος δύο 17χρονων έξω από τον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου, κατηγορία που θα αντιμετωπίσουν και όσοι διαπιστωθεί ότι συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό που έγινε ξημερώματα Χριστουγέννων.

Σε βάρος των τεσσάρων, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, ασκήθηκε από την Εισαγγελία ποινική δίωξη για το κακούργημα της ληστείας κατά συναυτουργία , αδίκημα που στρέφεται και σε βάρος άγνωστου αριθμού δραστών. Η δίωξη περιλαμβάνει επίσης εκτός από το κακούργημα και τα πλημμελήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Η Αστυνομία προχώρησε και στην σύλληψη τριών γονέων των ανηλίκων φερόμενων δραστών, οι οποίοι με εντολή Εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ σε βάρος τους θα σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για δικές τους ποινικές ευθύνες.

Η δικογραφία για τους τέσσερις ανατέθηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.

