Επτά συλλήψεις για την επίθεση με λοστούς στους δύο 17χρονους στο Μαρούσι - Χειροπέδες και στους γονείς

Οι δύο 17χρονοι που δέχτηκαν ακόμα και χτυπήματα από λοστούς υπέδειξαν στις Αρχές κάποια άτομα που αναγνώρισαν και έτσι ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν

συμπλοκή

Σε συλλήψεις προχώρησε η Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής για το τελευταίο αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στην πλατεία έξω από τον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο 17χρονοι που έπεσαν θύματα της επίθεσης και δέχτηκαν ακόμα και χτυπήματα από λοστούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους υπέδειξαν στις Αρχές κάποια άτομα που αναγνώρισαν και έτσι ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα, εκ των οποίων δύο 17χρονοι και δύο 18χρονοι ως εμπλεκόμενοι με την επίθεση και τρεις γονείς των ανηλίκων για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι νεαροί αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της ληστείας, αφού από τον έναν αφαίρεσαν και κάποια προσωπικά αντικείμενα, ενώ ο λόγος και της προηγούμενης διαμάχης που είχαν και της τελευταίας φαίνεται να ήταν για μία κοπέλα.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκομένων.

