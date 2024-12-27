Πανέμορφες εικόνες στην καρδιά του χειμώνα. Η κάμερα απαθανάτισε μια αρκούδα στο δρόμο προς το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας, το οποίο βούλιαξε από κόσμο τα Χριστούγεννα.

Καθ’ οδόν προς το χιονοδρομικό έκανε τη βόλτα της και μία αρκούδα αποδεικνύοντας ότι είναι νωρίς για χειμερία νάρκη, παρά το χιόνι που έχει καλύψει την περιοχή.

Η βόλτα της κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων:

Το βίντεο με την αρκούδα να τρέχει τη νύχτα στο χιονισμένο τοπίο ανέβασε μεταξύ άλλων στο facebook η σελίδα Forecast Weather Greece από τον χρήστη Stavrosxytsas.

Πηγή: skai.gr

