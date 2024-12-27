Παρατείνονται έως τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2025 οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης στην Πιερία, λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Σήραγγα Κατερίνης (Σήραγγα Τ4) του αυτοκινητοδρόμου. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές, η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων διεξάγεται με αμφίδρομη κυκλοφορία εντός του ανακατασκευασμένου δεξιού κλάδου της Σήραγγας (κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη).

Η κυκλοφορία των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στις δύο κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) διεξάγεται μέσω της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης, όπου εκτρέπονται από τον Νότιο και τον Βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης του αυτοκινητοδρόμου.

Πηγή: skai.gr

