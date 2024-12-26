Αρκετά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν από χθες το βράδυ την Αττική. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από χθες το βράδυ έως τις 5 το απόγευμα σήμερα, έχουν γίνει 111 κλήσεις στο επιχειρησιακό της κέντρο, οι οποίες αφορούσαν για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριμένα σημειώθηκαν:

- 75 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων ενώ ενέργειες έγιναν σε 53 περιπτώσεις

- 36 κλήσεις για κοπές δέντρων ενώ ενέργειες έγιναν σε 27 περιπτώσεις

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθας, όπου είχε διακοπεί λόγω χιονόπτωσης, όπως και στην παραλιακή οδό Καλάμο-Ωρωπού, που είχε διακοπεί λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Πηγή: skai.gr

