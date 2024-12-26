Ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός διαδραματίστηκε στην Κω, παραμονή των Χριστουγέννων.

Το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ βρέφος ενός έτους μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο από το hot spot όπου διέμενε, αφού χρειάστηκε άμεσα ιατρική φροντίδα.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος δεν τα κατάφερε.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας, προκειμένου να γίνουν γνωστά τα αίτια θανάτου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.